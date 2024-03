Jugendliche randalieren in einer Tiefgarage in Neusäß

Eine Gruppe von dunkel gekleideten Jugendlichen soll in einer Tiefgarage in Neusäß mächtig randaliert haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Zeuge beobachtete laut Polizei am Dienstag drei bis vier junge Männer, alle dunkel gekleidet, die in einer Tiefgarage an der Lohwaldstraße Notausgangsschilder aus der Verankerung rissen, Stromkabel beschädigten und einen Gullideckel aushoben. Bei dem Vorfall, der sich gegen 19.15 Uhr ereignete, entstand der Hausverwaltung ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Die Polizei Gersthofen fragt nun, wem zum Tatzeitpunkt im Bereich der 50er-Hausnummern verdächtige Personen auffielen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)