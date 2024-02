Keine Adele-Tickets ergattert? Wie wär's mit Suzie Czech in Neusäß?

Einen glanzvollen Abend mit den Welthits von Adele verspricht die Mannheimer Soulsängerin Suzie Czech in der Neusässer Stadthalle.

Ein Abend mit den Hits von Adele ist am 9. März in der Stadthalle Neusäß geboten. Die Mannheimer Sängerin Suzie Czech verkörpert mit ihrer Stimme auf verblüffende Weise die Pop-Ikone, ohne eine bloße Kopie zu sein. Mit Welthits wie „Chasing Pavements“, „Rolling in the Deep“, „Set Fire to the Rain“ oder „Hello“ kann der Abend in der Stadthalle Neusäß ein wahrer "Tribute to Adele" werden.

Frontfrau der Band "The Groove Generation"

Suzie Czech kommt aus einer Musikerfamilie, die Liebe zur Musik wurde ihr buchstäblich in die Wiege gelegt und schon in jungen Jahren begann ihre Gesangskarriere. So ist die junge Künstlerin seit vielen Jahren Frontfrau der überregional erfolgreichen Partyband The Groove Generation, eine Soulsister in der "Sweet Soul Music"- Revue und Teil der Show "The Queens of Soul", wo sie bereits seit mehreren Jahren Adele verkörpert und ihre Songs stimmgewaltig auf die Bühne bringt.

Unterstützt wird Czech dabei von einer herausragenden Band. Die sieben hochkarätigen Musiker geben den gefühlvollen Balladen und energiegeladenen Interpretationen den besonderen Schliff. Den authentischen Sound garantieren weiterhin drei Background-Sängerinnen sowie acht Streicher. Optisch wird die Show durch drei Tänzer sowie visuelle Highlights auf LED-Screens untermalt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadthalle Neusäß. (AZ)

