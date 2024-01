Künstlerin Liliana Mesmer stellt Monotypie-Bilder in Neusäß aus

Die Augsburger Künstlerin Liliana Mesmer hat ihre neueste Ausstellung dem Thema Stadt gewidmet. Ihre ausdrucksstarken Arbeiten sind im Rathaus Neusäß bis Anfang März zu sehen.

Infrastruktur ist – kurz erklärt – die Ausstattung eines Landes, die für das Funktionieren und die Entwicklung einer Volkswirtschaft nötig ist, wie Straßen, Brücken oder Kanalisation. "Infrastruktur“ wählte die Augsburger Künstlerin Liliana Mesmer als Titel für ihre Ausstellung. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit diesem Thema – bezogen auf urbanes Leben und Wohnen, städtische Vereinsamung und Anonymität, Tristesse und Verlorenheit, Konstruktion und Destruktion.

Liliana Mesmer zeigt industrielle Landschaften

"Ich bin in einer großen Stadt geboren, habe dort gelebt und gearbeitet. Ich sehe das Thema Stadt als höchst interessant an und finde industrielle Landschaft schön", erklärt sie und gibt darüber hinaus interessante Einblicke in ihr vielseitiges Schaffen zu Themen wie Natur, Leben und Tod, Humanismus und Wissenschaft. Liliana Mesmer zeigt in ihrer Werkschau in Neusäß 42 Bilder der letzten fünf Jahre, an denen sie vorrangig im vergangenen Jahr fleißig gearbeitet hat.

Für ihre künstlerische Arbeit benötigt sie Freiheit, sagt sie. Und genau diese ermöglicht ihr Spontanität, das Spiel mit feinen Linien und Strukturen, abgegrenzter Flächen, eine Betonung von Schwarz- und Weißkontrasten sowie bewusst eingesetzter Farbe. „Die Monotypie gibt mir die Freiheit meine Bewegungen fließend direkt aufs Papier zu bringen. Dadurch entstehen Zeichnungen, die ebenfalls die Freiheit widerspiegeln“, erklärt sie. Für ihre Kunst braucht sie keine Fotos, höchstens kleinste Skizzen.

Ihre Drucke sind Unikate

Das Druckverfahren Monotypie kann als Mischtechnik von Malerei, Zeichnung und Grafik umschrieben werden. Benötigt werden Glas-, Acryl- oder Metallplatten, eine Linolwalze, Ölfarben, Bleistift und Papier. Zunächst wird die Farbe auf die Platte mit einer Walze aufgetragen, das Papier aufgelegt und von der Rückseite bearbeitet. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden und das Blatt nach Handabzug noch zusätzlich koloriert werden. Allerdings gibt es keine Möglichkeit der Vervielfältigung, womit eine entstandene Arbeit grundsätzlich ein Unikat ist.

"Eine Auswahl an großformatigen Monotypien zum Thema Infrastruktur in Städten zeigt feine, oftmals dichte Linien, die sich zu schroffen Kanten oder tiefen Abgründen formieren", erklärte Dr. Sylvia Jäkel bei der Vernissage. Im Gegenzug sind im Gang kleinere Arbeiten in der Technik Monotypie plus Kaltnadelradierung zu sehen. Hier überrascht Mesmer mit hellen und leichten Landschaften. Durch die Technik der Kaltnadelradierung erscheinen die Linien weicher und sanfter. Einen besonderen Bonus bietet sie mit der Installation "Memento" , die einen Bezug zu ihrer Familie in Rumänien herstellt, sowie Objekten in den Vitrinen.

Führung durch die Schau mit der Künstlerin am 7. Februar

Liliana Mesmer wurde in Rumänien geboren. Bereits als Kind hat sie mit großer Leidenschaft gezeichnet und ab der fünften Klasse nach der Schule eine Kunstschule besucht. Der Besuch eines Kunstgymnasiums sowie der Kunstakademie schlossen sich an. 2004 kam sie aus privaten Gründen nach Deutschland. Die Ausstellung "Infrastruktur" ist noch bis zum 7. März im Rathaus Neusäß zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Am Mittwoch, 7. Februar, lädt die Künstlerin von 17 bis 18 Uhr zu einer Führung ein.