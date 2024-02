Mehr als 3.700 Euro kamen bei der Weihnachtsmarktsammlung zusammen

Schüler übergeben Spendenscheck an Verein "Für die Kinder unserer Welt". Sammelaktion kommt Bau eines Speisesaals einer Schule in Tansania zugute.

Schülerinnen und Schüler der Grundschule bei Sankt Ägidius, der Grundschule Westheim, des Justus-von-Liebig-Gymnasiums und die Agenda 21, Ausrichter des Weihnachtsmarktfeuers, haben im Rahmen des diesjährigen Weihnachtsmarktes Spenden für eine Schule in Tansania gesammelt. Insgesamt sind rund 3.700 Euro zusammen gekommen. Bei einer kleinen Feier im Justus-von-Liebig-Gymnasium wurde der Scheck an Edmund Reith, den Vorsitzenden des Vereins "Für die Kinder unserer Welt", übergeben.

Dank an Kinder für großen Einsatz

Edmund Reith und Rebekka Kilamile, Lehrerin des Justus-von-Liebig-Gymnasiums, berichteten von der Samaki Schule am Fuße des Kilimanjaros, die eine Grundschule und ein Gymnasium beinhaltet. Das Geld vom letzten Jahr wurde in den Bau einer Küche und einem Speisesaal der Grundschule investiert. Dieses Jahr soll der Bau eines Speisesaals für das Gymnasium gefördert werden. Silvia Daßler von der Agenda 21 bedankte sich bei den Kindern für ihren Einsatz und freute sich, dass wieder ein solch großer Betrag an den Verein gespendet werden konnte.

Tansanische Geschichten, Spiele und Spezialitäten

Nach der Scheckübergabe feierten die Schülerinnen und Schüler bei tansanischem "Chai-Tee" und Marmeladebroten. Der Arbeitskreis "Eine Welt" des Gymnasiums hatte verschiedene Stationen aufgebaut, an denen tansanische Kindergeschichten vorgelesen wurden und tansanische Brettspiele auslagen. An einer dritten Station konnten die Kinder ausprobieren, wie schwierig es ist, einen Wassereimer, wenn auch nur mit Tennisbällen gefüllt, auf dem Kopf zu transportieren. (AZ)