Neusäß will die Märchenweihnacht als Highlight für Familien beibehalten

Die Schaufenster mit den liebevoll gestalteten Märchenszenen waren im Advent in Neusäß sehr beliebt. Der Kulturausschuss machte den Weg frei für eine Fortsetzung.

In der Pandemie aus der Not heraus entstand der Märchenspaziergang, bei dem in zahlreichen Schaufenstern und Buden Märchenszenen vom Atelier Fleschutz gezeigt wurden - sehr zur Freude der Kinder. In 2022 stand dann zum dritten Mal ein Märchen, diesmal die Geschichte von Astrid Lindgrens „ Weihnachten in Bullerbü“, auf dem Programm und erfreute die Besucherinnen und Besucher.

Wie Kulturamtsleiterin Veronika Wanninger in der jüngsten Ausschusssitzung erklärte, seien die Buden beim Publikum sehr gut angekommen und hätten maßgeblich zum Erfolg des Neusässer Weihnachtsmarkts beigetragen.

Weil die Schaufenster aus den Vorjahren vor allem für kleinere Kinder zu hoch waren, kamen heuer auch bodentiefe Vitrinen zum Einsatz, sodass kein Kind mehr hochgehoben werden musste. Auch an der "Märchenralley" und dem Gewinnspiel beteiligten sich laut Kulturbüro rund 600 Kinder - die manchmal auch von weiter her kamen, etwa aus Bobingen, Thierhaupten oder Donauwörth. "Das zeigt, dass unser Weihnachtsmarkt auch Besucher von außerhalb anlockt und der Märchenspaziergang hat sicherlich dazu beigetragen", so Wanninger.

Märchenszenen seien sehr gefragt

Dies deckt sich auch mit der Erfahrung der Stadträte und so waren alle Fraktionen dafür, für das nächste Weihnachten wieder ein Märchen zu buchen. Denn laut Wanninger müsse man sich bereits jetzt entscheiden, da die Szenen rasch ausgebucht seien. Das Atelier sei sehr gefragt, Neusäß will aber auch im nächsten Advent wieder einen Märchenspaziergang anbieten.

Lesen Sie dazu auch