Neusässer müssen noch auf die Wolf-Filiale im neuen Stadthaus warten

Plus Ins moderne Stadthaus in Neusäß sind erst wenige Firmen und Praxen eingezogen. Auch die Bäckerei-Filiale Wolf lässt auf sich warten. Das sind die Gründe dafür.

Von Angela David

Auf dem großen Schild der Bäckerei Wolf im Schaufenster heißt es: "Neusäß, wir kommen!" Doch die Neusässer fragen sich: wann? Denn im Erdgeschoss des neuen Stadthauses auf dem ehemaligen Schuster-Areal herrscht noch Leere. Noch sind wenige Firmen und Mieter in das moderne Gebäude in der Mitte von Neusäß eingezogen. Wie Architekt Andi Mueller erklärt, seien jedoch inzwischen fast alle Flächen im Stadthaus vermietet, 25 Prozent seien noch frei. Mueller ist Partner und Gesellschafter von Wunderle + Partner Architekten in Steppach, die die gesamte Bauplanung des Schuster-Areals übernommen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

