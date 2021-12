Neusäß

vor 33 Min.

Neusässer Straßennamen: Wer war eigentlich Johann Jakob Rembold?

Plus Woher kommt der Name der Remboldstraße und des Remboldschlösschens in Neusäß? Wir haben nachgeforscht und erklären die Herkunft des Namens.

Von Helmut Weinl

Die Remboldstraße kennt in Neusäß und Umgebung jeder Bürger und Besucher, ist sie doch in pandemiefreien Zeiten die Feiermeile der Stadt. In der Straße stehen während des Stadtfestes und des Weihnachtsmarkts die Imbissbuden und Verkaufsstände. Auch das dekorative "Remboldschlösschen" ist allen bekannt, denn es liegt an zentraler Stelle und schließt den Ägidiuspark nach Westen optisch stimmig ab. Doch nach wem sind eigentlich die Straße und das Schlösschen benannt? Wir haben nachgeforscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen