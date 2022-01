Neusäss

06:00 Uhr

Neusässer Straßennamen: Wer war Wilhelm März in Ottmarshausen?

Plus Die Wilhelm-März-Straße in Ottmarshausen liegt mitten in den Schmutterwiesen. Der Name geht auf einen bedeutenden Mann im Ort zurück.

Von Helmut Weinl

Beim Lesen des Namens "Wilhelm März" auf dem Schild liegt der Gedanke nahe, dies müsse ein Ottmarshauser Bürgermeister oder ein lokaler Künstler gewesen sein. Aber die eigentliche Stellung des Herrn März war eine andere: Zur Lösung führt ganz unvermittelt der Verlauf und das Ende der nach ihm benannten Straße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen