Neusäß

17:36 Uhr

Oldtimer begeistern in den Stadtteilen

Bereits kurz nach Eröffnung der Oldtimerschau in Neusäß waren zahlreiche Interessierte vor Ort, um sich die Fahrzeuge mit dem besonderen Retro-Charme anzusehen.

Oldtimer-Freunde zeigen ihre Fahrzeuge in Neusäß und fahren durch die Stadtteile.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr veranstaltete der Motorsportclub Lech-Schmuttertal im Rahmen der diesjährigen Sommeraktion in Zusammenarbeit mit der Stadt Neusäß wieder eine Oldtimerschau für Auto und Motorrad. Somit wurde Neusäß wieder zum Hotspot für Oldtimer-Liebhaber. Rund 150 Old- und Youngtimer aus der unmittelbaren und weiteren Umgebung waren gekommen. Die ersten 100 angemeldeten Teilnehmer erhielten bei ihrer Ankunft am Stand des MC Lech-Schmuttertal zur Stärkung für einen langen Tag einen von der Stadt Neusäß gestifteten Gutschein für ein Frühstück. Doch allzu viel Zeit, dieses zu genießen, schien nicht zu bleiben.

