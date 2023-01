Polizei stoppt auf der A8 italienischen Lkw mit vier platten Reifen

Eine Streife der Polizei sieht auf der A8 einen Lkw, der mit enormer Geräuschentwicklung unterwegs ist. Bei der Kontrolle in Edenbergen wird der Grund dafür schnell klar.

Dieser Lkw auf der A8 war nicht zu überhören. Eine Streife des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizei Augsburg bemerkte am Freitag gegen 11.15 Uhr einen italienischen Sattelzug, der mit einer enormen Geräuschentwicklung in Richtung Augsburg unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Rastplatz Edenbergen stellten die Beamten sehr schnell die Ursache für das laut polternde Fahrgeräusch fest: Am Auflieger des Sattelzuges hatten die Reifenpaare der zweiten und dritten Achse sogenannte „Bremsplatten“ an der Lauffläche. Auf der dritten Achse war an der Beifahrerseite das Profil bereits so stark abgerieben, dass die Karkasse blank lag und diverse Drähte durchgerissen waren.

Polizei geleitet den Sattelzug zur Reifenzentrale

Sowohl der Fahrer des Sattelzuges als auch der Halter des Fahrzeuges, ein Kühltransport-Unternehmen aus Neapel, mussten daher laut Polizei wegen der vier "platten Schlappen" sofort mittels Kreditkarte eine Geldbuße von insgesamt 507 Euro als Sicherheitsleistung entrichten. Anschließend geleitete die Streife den Sattelzug noch zu einer Reifenzentrale in Neusäß. Dort wurde der Auflieger mit vier neuen Reifen ausgestattet, damit der Fahrer seine Fahrt "neu besohlt" gen Neapel fortsetzen konnte. (thia)