Ritterspiele als fabelhafte Pferdeshow in Neusäß

Die Wiese an der Wilhelm-März-Straße wird in wenigen Tagen wieder Schauplatz von Ritterspielen sein. Wie im vergangenen Jahr besucht das Unternehmen Kaiser Events wieder Neusäß mit einer großen Pferdeshow. Zehn Tage lang, von Freitag, 16., bis Sonntag, 25. Juni, ist die große Pferdeshow auf der Wiese zu sehen. Dabei geht es um tapfere Helden und Prinzessinnen, um das Eintauchen in die scheinbare Wirklichkeit einer vergangenen Zeit und darum, den eigenen Alltag ein paar Stunden zu vergessen.

Mit zwölf Mitwirkenden, davon vier Reiter und sechs Schauspieler, finden die Ritterspiele dann in Neusäß statt. Jedes Jahr besucht das Event-Unternehmen zwischen März und Oktober 16 Städte in Deutschland mit seiner Show. Die Tribüne ist überdacht und bietet Platz für 300 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Konzept der Show haben die beiden Brüder Stefan und Jeffrey Kaiser in Kooperation selbst entwickelt. Dabei messen sich mutige (Stunt-)Ritter in der Arena. In Rüstung, bewaffnet mit Schwert und Lanze, treten sie gegeneinander an. Mit dem spektakulären Kampfgelage auf feurigen Pferden zeigt das Showteam der Familie Kaiser dabei hohe Reitkunst.

Pferde leben in mobilen Ställen, die Stress ersparen sollen

Damit die Pferde sich zwischen den einzelnen Shows erholen können, leben sie in mobilen Ställen – den sogenannten Stallzelten. Dabei werde nach Angaben der Veranstalter großer Wert darauf gelegt, den Tieren möglichst Stress zu ersparen. So werde auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Pferdes ganz individuell eingegangen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. So lässt sich mit der mobilen Heizung und einer mobilen Belüftung die Temperatur innerhalb der Zelte so regulieren, dass es die Rassen aus warmen Regionen wie Spanien oder Portugal wärmer haben als beispielsweise die robusteren Ponys oder Kaltblüter.

Da Pferde Gewohnheitstiere sind, bekommen sie in ihren großen Boxen in jeder Showstadt denselben Nachbarn, dasselbe Futter und haben als einzige Bezugspersonen ihre Reiter und deren Teammitglieder. Die Vorstellungen finden freitags um 19.30 Uhr, samstags um 16 und um 19.30 Uhr statt sowie sonntags um 14 Uhr und am Montag, 19. Juni, um 16 Uhr als Familientag, dann zahlen Erwachsene ebenfalls den Kinderpreis. Die Vorstellungen um 19.30 Uhr enden mit einem großen Feuerspektakel. Der Kartenvorverkauf ist an allen Spieltagen von 10 bis 12 Uhr sowie eine Stunde vor Showbeginn. Dienstag bis Donnerstag finden keine Aufführungen statt. (AZ)

