Sandro Roy wird neuer Musikschulleiter in Neusäß

Im Sommer hat sein Vorgänger Achim Binanzer aufgehört. Sandro Roy ist als begeisternder Geiger bekannt. Jetzt muss er sich auch um Verwaltung kümmern.

Als einer der aktuell bekanntesten Neusässer im musikalischen Bereich ist Sandro Roy, bald 30 Jahre alt, ohnehin schon bekannt. Doch nun hat er eine neue, überraschende Aufgabe: Mit Wirkung zum 1. Dezember wurde er zum neuen Leiter der Musikschule Neusäß bestellt, bislang war er dort als Geigenlehrer tätig. Seinen Auftrag an der Musikschule Neusäß sieht er unter dem Motto: „Ein Neusässer arbeitet für Neusäß." Für ihn selbst bedeutet die Vollzeitaufgabe aber auch Einschnitte: Seine eigenen Konzerte sollen jetzt in seiner Freizeit und im Urlaub stattfinden.

Im Leben des neuen Musikschulleiters gab Musik schon immer den Takt an. Bereits im Kindesalter ist der bekannte Neusässer Geiger Sandro Roy mit dem Spiel auf der Geige in die Welt der Musik hineingewachsen. Und das Geigenspiel sollte auch in seinem weiteren Musikerleben richtungsweisend sein. Der Wunsch, Musik zu studieren, kam bei ihm somit früh auf und verfestigte sich, als er als 13-Jähriger Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ wurde. Diesem Erfolg folgten zahlreiche weitere und schnell war er auf dem Weg zum Berufsmusiker.

Seine Leidenschaft gilt Klassik und Jazz

Nach seinem Studienabschluss am Leopold Mozart Zentrum der Universität Augsburg ging Sandro Roy seinen Weg konsequent in den Bereichen Klassik und Jazz und startete einen erfolgreichen Karriereweg, bei welchem ihn Konzertreisen regelmäßig in weite Ferne führten. Von seinen vielfältigen Erfahrungen als erfolgreicher Geiger auf der Bühne wie gleichermaßen als Musiklehrer sollen jetzt die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Neusäß profitieren. Dabei ist es dem bekennenden Neusässer wichtig, ihnen ein breites Spektrum an musikalischen Aktivitäten anzubieten. Es soll von Ensembles, Konzerten bis zu Workshops und Wettbewerben reichen, um damit den musikalischen Fortschritt und die kreative Entwicklung der Schüler weiter zu fördern.

Musikschule Sandro Roy (rechts) ist neuer Leiter der Musikschule Neusäß. Darüber freut sich Bürgermeister Richard Greiner. Foto: Jutta Kaiser-wiatrek

Das nötige Wissen bringt er dafür mit, denn er ist bereits seit zehn Jahren in die Durchführung und Planung von Veranstaltungen und Festivals involviert. Roy freut sich sehr über das von der Stadt Neusäß in ihn gesetzte Vertrauen und nimmt seine Aufgabe schon jetzt sehr ernst. So hat er bereits vorbereitend ein Praktikum bei einem anderen Musikschulleiter absolviert und verfügt auch über ein Netzwerk an Musikschulleitern, mit welchen er sich austauschen kann.

Geplant ist ein neues Jugendorchester

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, auch die Musikschule soll sich entwickeln. In Planung ist bereits ein neues Jugendorchester, das mit seinem offiziellen Antritt am 1. Dezember entstehen soll. Arrangements und eigene Kompositionen will Roy dafür selbst liefern. Auch die musikalische Früherziehung ist ihm ein großes Anliegen. „Das sind immerhin die Schüler von morgen“, betont er. Noch gibt es hier Engpässe, doch auch hier hat er schon seine Kontakte spielen lassen, um Lösungen zu finden. Rund um Augsburg möchte er des Weiteren Lehrerkonzerte planen, in welchen die Lehrkräfte der Musikschule und die Ensembles sich vorstellen sollen und auch über die Grenzen der Stadt Neusäß hinaus sichtbar und hörbar werden. Zudem verfügt die Musikschule Neusäß bereits über eine Big Band, geleitet von seinem Vorgänger Achim Binanzer. „Es gilt eine starke Gemeinschaft weiter auszubauen und die Musikschule noch weiter in das Kulturleben der Stadt einzubinden“, so das Vorhaben des neuen Musikschulleiters.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung