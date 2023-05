Schauspielgruppe Neusäß: Wärmste Empfehlung für einen Bühnenmord

Die Schauspielgruppe Neusäß hat sich in diesem Jahr den Krimi-Klassiker "Plötzlich und unerwartet" von Francis Durbridge vorgenommen. Warum sich der Besuch lohnt.

Auch wenn die Schauspielgruppe Neusäß normalerweise für Klassiker bekannt ist - dass sie wieder einmal "Lust auf einen Krimi hatten", wie es aus der Gruppe heißt, ist bei der Premiere des neuen Stücks "Plötzlich und unerwartet" deutlich zu sehen. Eine Herausforderung für das Ensemble sei es zunächst gewesen, das Stück aus den 1970er-Jahren in die Jetztzeit zu transportieren, sagte der Vorsitzende Wolfgang Hugo Ritter. Mit überraschenden Ideen, technischen Kniffen sowie einer inspirierten Regiearbeit von Helga Schuster, die es verstand, die Darsteller meisterhaft zu führen, ist ihnen dies aber bestens gelungen.

Für Fans britischer Krimis ist dieses neue Stück einfach ein Pflichttermin. Ein einziges Bühnenbild, in Farbe und Formen kühl und etwas angelehnt an Ausstattungen aus James-Bond-Filmen, genügt, um den Krimiklassiker in Bestform zu präsentieren. Obwohl die Täter bekannt sind, handelt es sich bei dem Stück "Plötzlich und unerwartet" um ein spannendes Krimierlebnis für die Zuschauer, die action- und temporeich mitten im Geschehen sind. Das eingespielte Ensemble mit vielen erfahrenen "alten Hasen" brachte den Krimiklassiker wie gewohnt mit viel Engagement und hoher Qualität auf die Bühne und zeigte ohne Ausnahme, dass es als Amateurtheater Profischauspielern durchaus die Hand reichen kann.

Aus jeder Ecke des Neusäßer Saals konnte eine Überraschung kommen

Mit viel schauspielerischem Talent, Emotionen und Mimik beeindruckten sie und überzeugten in ihren nicht immer ganz einfach zu spielenden Charakteren. Ideenreich von der ersten bis zur letzten Minute nahm die Aufführung das Publikum gefangen, für das zudem galt, ja keine Minute unaufmerksam zu sein und seine Augen überall im Raum zu haben, denn aus jeder Ecke konnte "plötzlich und unerwartet" eine Überraschung, ein Gag kommen. Sei es ein sprechendes Gemälde, der Abschied Glenns von Sheila, der dem Publikum in gleich drei möglichen Varianten angeboten wurde – pragmatisch, dramatisch und romantisch - oder der Auftritt von Special-Guest Martina Riegg und noch vieles mehr.

Sheila (Astrid Mittelstedt), Glenn Howard (Werner Härle), seine Frau Maggie (Theresia Hartmann) und Helen Tenby (Tanja Easaw) im Wohnzimmer der Howards. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Doch nun zum Stück selbst. Das Stück spielt in London, im Wohnzimmer von Maggie, die über ein reiches Erbe verfügt, und ihres Ehemanns Glenn Howard (Theresia Hartmann und Werner Härle). Maggie ist ahnungslos, dass sie hinsichtlich ihres Vermögens schon bald ihrem angeblich treu sorgenden Ehemann Glenn zum Opfer fallen wird. Dieser versucht sich kaltblütig mithilfe seiner Geliebten, der heroinsüchtigen Schauspielerin Sheila Wallis (Astrid Mittelstedt), seiner "stinkreichen" Ehefrau mittels eines fast perfekt geglaubten Mordplans zu entledigen.

Theaterstück: Der Ex des Opfers ist leider nicht so ahnungslos wie gehofft

Den Mord will er dem Ex-Partner seiner Frau, dem Krimi-Schriftsteller Sam Blaine (Bernhard Vogt) in die Schuhe schieben. Alles ist genau durchdacht, nichts kann eigentlich schiefgehen, ein perfekter Mord also? Aber einiges läuft schief, vor allem da die drogensüchtige Sheila nervös wird. Neue Tatsachen kommen unerwartet ans Licht, mit welchen Glenn nicht gerechnet hat. Überraschende Wendungen führen zu wahren Achterbahnfahrten. Auch der Ex ist nicht so naiv, wie angenommen. Die Schlinge zieht sich zu, wird Glenn Howard mit dem begangenen Mord davonkommen?

Die Laiendarsteller der Schauspielgruppe Neusäß freuten sich mit der Regisseurin Helga Schuster (Mitte) über eine gelungene Premiere. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Laienschauspieler und -schauspielerinnen der Schauspielgruppe Neusäß haben in Durbridges spannender Geschichte durch die Bank grandios agiert, fast möchte man von einer Starbesetzung sprechen. Das Publikum der Aufführungen der Schauspielgruppe Neusäß erlebte einen kurzweiligen, sehr inspirierten Theaterabend. Eine sehenswerte Aufführung, die wärmstens empfohlen werden kann. Gelegenheit dazu gibt es noch an drei weiteren Wochenenden. Aufführungen sind am 6. und 7., am 13. und 14. sowie 20. und 21. Mai, samstags jeweils um 19.30 Uhr und sonntags um 17 Uhr.