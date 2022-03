35-Jähriger schlägt Jugendlichen in Steppach mit Faust ins Gesicht

Ein 35-Jähriger geht in Steppach auf zwei Jugendliche los. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 35-Jähriger soll in Steppach auf zwei Jugendliche eingeschlagen haben. Laut Polizei verließen ein 14-Jähriger, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger gegen 20.10 Uhr einen Supermarkt an der Ulmer Straße. Am Ausgang sprach sie der mutmaßliche Täter an und behauptete, sie hätten die Fahrradreifen seines Rades zerstochen. Als die Jugendlichen dies verneinten, holte der unbekannte Mann aus und schlug zwei der Jugendlichen teilweise mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei.

Zudem soll er den Jugendlichen mit dem Tod gedroht haben, wenn sie nicht auf der Stelle Geld für den Schaden bezahlen würden. Die drei jungen Männer lehnten die Forderung ab und liefen davon. Die Ermittlungen bezüglich des ca. 1,80 Meter großen, südländisch aussehenden Mannes laufen, teilt die Polizei mit.