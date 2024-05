Kind wird bei Zusammenstoß mit Fahrrad leicht verletzt

Ein achtjähriger Junge ist in Neusäß-Steppach mit seinem Fahrrad unterwegs. An einer Straßeneinmündung stößt er mit einem Mann zusammen und verletzt sich leicht.

Ein leichter Fahrradunfall hat sich am Samstagabend im Neusässer Stadtteil Steppach ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Achtjähriger mit seinem Fahrrad in der Straße "Am Katharinenberg" entlang. An der Einmündung zur Ulmer Straße nahm er dabei einem 49-Jährigen auf einem E-Bike die Vorfahrt. Die beiden Radfahrer stießen zusammen, fielen zu Boden und verletzten sich leicht. Der Schaden bewegt sich im dreistelligen Bereich. (AZ)