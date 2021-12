Neusäß

vor 2 Min.

Thaler hat neue Pläne für Baustoffe

Plus Wenn Aushub aus Baugruben auf der Deponie landet, gehen auch wertvolle Baustoffe verloren. Das will das Unternehmen ändern. Und macht der Stadt ein Angebot.

Von Jana Tallevi

Dass Rohstoffe immer knapper werden, das gilt auch für den Bausektor. Wie in vielen Bereichen auch könnte jedoch hier viel mehr Material wiederverwendet werden, als das aktuell geschieht - zumindest in Deutschland. Das will die Firma Thaler im Neusässer Stadtteil Täfertingen mit einer neuen Anlage ändern. Sie soll den Aushub aus Baugruben so trennen und waschen, das etwa 80 Prozent des Materials als Kies und Sand wiederverwendet werden könnte. Das Projekt hat jetzt Stadtbaumeister Dietmar Krenz erstmals im Planungs- und Umweltausschuss der Stadt vorgestellt.

