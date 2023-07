Warum Schüler am Gymnasium in Neusäß zum Feuerlöscher greifen

Am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß wurden die Alltagskompetenzen der Schüler gestärkt. Die Freiwillige Feuerwehr Neusäß schulte das Verhalten im Brandfall.

Wenn Stefan Düll, Schulleiter des Justus-Liebig-Gymnasiums in Neusäß, einen Feuerlöscher in Betrieb nimmt, um damit zischende Flammen zu löschen, dann brennt glücklicherweise noch nicht die Schule. Aber er und die Schülerinnen und Schüler sind nun ein Stück besser auf diesen Ernstfall vorbereitet. Die Projekttage „Schule fürs Leben“ sollen an allen bayerischen Schulen die Alltagskompetenzen junger Menschen außerhalb der „normalen“ Unterrichtsinhalte fördern. Dies haben die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Neusäß zum Anlass genommen, die Achtklässler und ihren Direktor zum Verhalten im Brandfall zu schulen.

Gesundheit, Ernährung, Haushaltsführung oder ähnliche Themen: Darum soll es in der "Schule des Lebens" mit der Vermittlung von "Alltagskompetenzen" gehen, hat das Kultusministerium vor wenigen Monaten beschlossen. Am Justus-von-Liebig-Gymnasium sind es unter anderem diese Gebiete, in denen die achten und neunten Klassen unterrichtet werden. Dafür durfte die Klasse 8a gemeinsam mit ihrem Schulleiter den praktischen Gebrauch des Feuerlöschers an einem gasbetriebenen Übungsfeuer einüben.

Feuerwehr Neusäß wirbt am Gymnasium für Nachwuchs

Außerdem informierten die Jugendwarte der Feuerwehr Neusäß über die Struktur und Arbeitsweise der Wehr, zeigten Fotos von Einsätzen und Übungen und führten ihre persönliche Atemschutzausrüstung vor. „Wir sehen das hier durchaus als Werbeaktion für unsere Jugendfeuerwehr.“, meint Feuerwehrmann Sebastian Ziller, kurz nachdem er die Schülerinnen und Schüler am Feuerlöscher eingewiesen hat. Ältere Schülerinnen und Schüler als neue Einsatzkräfte anzuwerben lohne sich, da das Neusässer Schulzentrum nur ein paar Schritte vom Feuerwehrhaus entfernt ist – im Einsatzfall seien die Nachwuchsfeuerwehrleute aus der Schule schnell verfügbar und würden sogar vom Unterricht freigestellt.

Im Rahmen der Projekttage bekamen die achten und neunten Klassen des Neusässer Gymnasiums neben der Schulung im Brandschutz unter anderem „Unterricht“ in handwerklichen Tätigkeiten wie der Fahrradreparatur. Zudem erhielten sie wichtige Tipps für das Halten des psychischen Gleichgewichts oder für den Umgang mit den eigenen Finanzen.

Welchen Einfluss das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat

Das Projekt „Schule fürs Leben“ findet laut Schulleiter Düll im Rahmen der Bildungskampagne „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ statt. Es sei ursprünglich bayernweit als Reaktion auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ entstanden, den Schülerinnen und Schülern sollten Kompetenzen für eine nachhaltige Lebensführung vermittelt werden. Dann seien aber Rufe nach einer verstärkten Vermittlung grundsätzlicher Alltagskompetenzen laut geworden.

Dieses unter anderem von den Landfrauen des bayerischen Bauernverbandes lange geforderte Vorhaben wurde im Schuljahr 2020/21 erstmals durch die Projekttage von „Schule fürs Leben“ umgesetzt.