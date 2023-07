Wie Achim Binanzer die Sing- und Musikschule Neusäß geprägt hat

Der Leiter der städtischen Neusässer Sing- und Musikschule geht in den Ruhestand. Er hat viele Neuerungen geschaffen. Doch ein Projekt konnte er nicht mehr umsetzen.

Der langjährige Leiter der Sing- und Musikschule Neusäß, Achim Binanzer, geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Acht Jahre lang hatte er die Einrichtung der Stadt Neusäß geprägt, seit dem Einzug ins neue Gebäude zum Beginn des Schuljahres 2015/16. Seine ersten Arbeitstage an der Sing- und Musikschule Neusäß waren zunächst ausgefüllt mit dem Einzug in das neue Haus der Musik. An dieser neuen und modernen Wirkungsstätte fand er „traumhafte Bedingungen“ vor. Für ihn war es zunächst das Schönste, hier ein Büro mit zwei Mitarbeiterinnen vorgefunden zu haben, mit welchen ein grandioses Zusammenarbeiten möglich war, erinnert er sich. Für die Stadt Neusäß war er aus einem ganz besonderen Grund der richtige Kandidat.

Die Stadt Neusäß hatte damals einen Kandidaten gesucht, der auf das bestehende Niveau aufbaut, neue Angebote wie eine Big Band ausbaut und stärkt und zudem Erfahrung in Leitungsfunktion hat. Erste Erfahrungen als Schulleiter hatte Achim Binanzer, bereits in den Jahren zuvor in derselben Position an der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau gesammelt. „Ich habe gelernt nicht nur meinen eigenen Fachbereich Trompete zu sehen, sondern auch alle anderen Angebote der Sing- und Musikschule in gleicher Weise wahrzunehmen."

Binanzer hatte schon Erfahrung als Leiter einer Sing- und Musikschule

Binanzer übernahm diese Aufgaben mit viel Erfahrung, offenkundiger Begeisterung und neuen Ideen. Zudem hatte er mit seiner weithin bekannten Big Band „Blue Notes“ der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau bereits einen guten Namen gemacht. Das bestehende Angebot der Sing- und Musikschule weitete Binanzer in den vergangenen Jahren weiter aus mit einer Jazzband, einer Rockband und einer Big Band. Mit einer breit aufgestellten Lehrerschaft konnte zudem direkt auf die Wünsche der Kinder eingegangen werden. „Musik endet nicht mit Mozart und Beethoven“, war es ihm immer wichtig auch den modernen Bereich abzudecken.

Die Big Band Blue Notes ist immer wieder Gast im Musikprogramm beim Stadtfest Neusäß. Foto: Marcus Merk

So war die Frühförderung ein besonderes Thema für ihn. Wichtig war es ihm auch, junge Musizierende im kritischen Alter von 12, 13, 14 Jahren bei der Stange zu halten. Viele hören nämlich in diesem Alter auf, wenn andere Dinge in ihrem Leben interessant werden. Neben seinen vielfältigen Aufgaben in der Verwaltung unterrichtete Binanzer noch selbst mit Begeisterung Blechblasinstrumente von der Trompete bis zur Tuba.

Seine letzte Neuerung war ein ganz neuer Musikwettbewerb

Bestens bewies er dies erst noch kürzlich mit dem von ihm ausgerichteten „Young Musician Contest“ mit völlig neuen Möglichkeiten für die jungen Teilnehmenden. „Mit Rockmusik kommt man an jeden Jugendlichen heran, denn für E-Gitarre oder Schlagzeug sind viele zu begeistern“, weiß er, freut sich aber in gleichem Maße darüber, dass Klassik bei den jungen Musikerinnen und Musikern immer noch sehr geschätzt wird. „Musik muss jungen Leuten Spaß machen, egal, was sie spielen“. Gerne hätte er noch die Sparte „Musical“ an der Neusässer Musikschule verwirklicht. „Das ist letztlich leider an der Bürokratie gescheitert“, bedauert er, denn ein Abschluss wäre nicht anerkannt worden.

Aus persönlichen Gründen hat er sich nun entschlossen, bereits ein Jahr früher in den Ruhestand einzutreten. Einen Nachmittag in der Woche wird er allerdings im Rahmen eines Minijobs weiterhin für seine Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Bei der Stadt Neusäß bedauert man den Weggang, so Bürgermeister Richard Greiner. Die Stadt ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Leiter für die Sing- und Musikschule.