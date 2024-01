Neusäß

Witterung verhindert Abbau der Buden des Weihnachtsmarkts

Noch immer stehen die Buden des Weihnachtsmarkts in Neusäß rund um den Ägidiuspark. Das liegt am Wetter und an einem technischen Detail.

Weihnachten ist schon einige Wochen vorbei, doch die Buden des Adventsmarkts rund um den Neusässer Ägidiuspark stehen immer noch. Das habe bei einigen Passantinnen und Passanten schon für Nachfragen gesorgt, heißt es aus dem Neusässer Rathaus. Doch dafür gibt es zwei gute Gründe, informiert die Pressestelle. Der eine ist schnell erklärt: Im Moment sind die Mitarbeitenden des Bauhofs in Neusäß, die sich um den Abbau kümmern sollen, aufgrund der Witterungsverhältnisse mit dem Winterdienst beschäftigt. Sie haben gerade einfach keine Zeit. Stromversorgung von Märchenbildern hängt an den Buden Auch dafür, dass die Buden überhaupt in den Januar hinein rund um den Ägidiuspark standen, gibt es einen Grund, diesmal einen technischen. Die Stadt Neusäß ermöglicht es Familien und allen Liebhabern der bewegten Bilder, den Märchenspaziergang bis zum Ende der Weihnachtsferien besuchen. Das war in diesem Jahr der 7. Januar. Vorher können auch die Buden nicht abgebaut werden, da die Stromversorgung zusammenhängt, heißt es aus dem Rathaus. Und just zum letzten Ferientag hat in diesem Jahr winterliches Wetter eingesetzt, sodass der Bauhof ab da mit dem Winterdienst beschäftigt war. Mit dem Abbau soll nun jedoch so bald wie möglich begonnen werden, nämlich dann, wenn die Wetterverhältnisse den Bauhof-Mitarbeitenden die nötige Zeit lassen. (jah) Lesen Sie dazu auch Gersthofen Handy-App erleichtert Zugang ins Gersthofer Rathaus

