"Da Zeitbscheißer" sorgt in Nordendorf für Unterhaltung

Der Theaterverein Nordendorf hat am 11. November Premiere mit seiner Komödie von Peter Landstorfer. Es gibt Karten im Vorverkauf.

Beim Theaterverein Nordendorf gehen die Proben für die Aufführungen des Stücks "Da Zeitbscheißer" von Peter Landstorfer in die Endphase. Diese zeitumspannende Komödie markiert einen Meilenstein in der 60-jährigen Vereinsgeschichte und bringt auf unterhaltsame Weise eine einzigartige Mischung aus schwäbisch-bayerischen Wahrheiten auf die Bühne. Bald geht der Vorhang in Nordendorf auf.

Mit „Da Zeitbscheißer" entführt der Theaterverein Nordendorf seine Zuschauer in das idyllische Dörfchen Urstädt, wo die Zeit auf eigenwillige Weise zu vergehen scheint. Skurrile Charaktere und urkomische Situationen, liebenswerte Dorfgeschichten und ein ordentliches Maß an schwäbisch-bayerischem Charme treffen hier aufeinander. Das scheinbar geordnete Dorfleben gerät mächtig durcheinander als ein geheimnisvoller Gast auftritt, der in seinem aus der zeitgefallenen Koffer allerhand Zeit mitbringt und so die Zeit im wahrsten Sinne rückwärts laufen lässt.

Die Proben in Nordendorf laufen seit Sommer

Bereits seit dem Sommer verbringt das 14-köpfige Spielerteam um Spielleiter Gerhard Sailer viel Zeit mit den Proben im Bürgersaal Nordendorf, wo das Bühnenbau-Team auch schon das imposante Bühnenbild aufgebaut hat. Und es ist auch ein Überraschungsgast mit Team. „Wir sind stolz auf die Reise, die unser Theaterverein in den letzten 60 Jahren zurückgelegt hat, und laden Sie ein, Teil dieses besonderen Moments in unserer Vereinsgeschichte zu sein.“ , so Vorstand Frank Leib.

Karten gibt es im Internet unter theaterverein-nordendorf.de sowie per Telefon und WhatsApp unter Telefon 0152 /09642200 - und mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Bürgersaal, Schäfflerstr. 27, Nordendorf und an der Abendkasse.

Termine: Samstag, 11. November, 19 Uhr, Sonntag, 12. November, 17 Uhr, Samstag, 18. November, 19 Uhr, Sonntag, 19. November 2023, 17 Uhr, Freitag, 24. November, 19.30 Uhr, Samstag, 25. November, 19 Uhr, Sonntag, 26. November 2023, 17 Uhr. (AZ)