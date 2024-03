Das Wohngebiet rund um den Bahnhof ist beliebt

Plus Fast hätte das Landratsamt den Bau von 20 Wohungen auf einem kleinen Grundstück in Nordendorf zugestimmt. Der Gemeinderat stoppte den Plan.

Im Bereich zwischen Hauptstraße und Bahnlinie in Nordendorf sind die Grundstücke überwiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebaut. Erweiterungen bezogen sich über die Jahre überwiegend auf den Ausbau des Dachgeschosses oder kleinere Anbauten. In den vergangenen Jahren mehrten sich jedoch Anfragen von Grundstückseigentümern und Investoren, die die vorhandenen Flächen maximal bebauen wollen.

Hätte die Gemeinde nicht „die Notbremse gezogen“ hätte das Landratsamt fast einer Anfrage für 20 Wohneinheiten auf einem relativ kleinen Grundstück zugestimmt. Der Antrag ist laut Zweitem Bürgermeister Matthias Füller, der in Abwesenheit von Tobias Kunz die Sitzung leitete, mittlerweile zurückgenommen worden. Um die durchaus gewünschte Nachverdichtung im Ortskern zu kontrollieren, sollen nunmehr die Rahmenbedingungen in einem Bebauungsplan festgelegt werden.