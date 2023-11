Nordendorf

16:45 Uhr

In Nordendorf geht ein Hundewelpe in den Waldkindergarten

Plus Fara heißt die drei Monate alte kleine Labradordame, die sich gerade in der Waldkindergartengruppe bei den Schmutterzwergen einlebt. Ob sie bleiben darf, steht noch nicht fest.

Von Steffi Brand

Fara befindet sich aktuell in der Eingewöhnung in der Waldkindergartengruppe in Nordendorf. Sie ist kein Kind, sondern ein schokobrauner Labradorwelpe. Das drei Monate alte Tier gehört Etienne Linert, der in der Waldkindergartengruppe als Erzieher „Eddi“ bekannt ist, und sich dort für eine tiergestützte Pädagogik einsetzt. Ein entsprechendes Konzept zu dokumentieren, war nur eine Auflage von vielen, die es zu meistern gilt, bevor der Labradorwelpe Fara irgendwann zum Begleithund in der Waldgruppe der Kindertagesstätte Schmutterzwerge Nordendorf werden kann.

Noch hat Fara den Status eines Besuchshundes. Bevor sie erstmals in die Einrichtung durfte, brauchte es die Zustimmung des Kindergartenträgers, der Leitung und des Personals sowie der Eltern, denen Eddi Linert im Rahmen eines Elternabends zahlreiche Fragen beantwortete. Ein Hygiene- und Notfallplan wurde geschrieben, Fara wurde geimpft und ist umfangreich versichert. Halter Eddi Linert, einer von drei pädagogischen Fachkräften in der Waldkindergartengruppe, wird einen Hundeführerschein ablegen und Fara zur Begleithund-Prüfung gehen. Derzeit absolviert sie in der Hundeschule das „Welpenspiel“, ab Januar gibt es dann viele weitere Lektionen zu lernen.

