"Infrastrukturprojekt": Investor interessiert sich für Nordendorf

Plus Ein geplantes Wohngebiet soll für Infrastrukturprojekt weichen. Worum es dabei genau geht, hält Bürgermeister Tobias Kunz noch unter Verschluss.

Neu auf den Weg gebracht wurden in Nordendorf eine weitere Änderung des Flächennutzungsplans sowie ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für ein "Mischgebiet westlich der Hauptstraße". Der Bereich südlich des Edeka-Marktes ist im Flächennutzungsplan bisher als Wohngebiet ausgewiesen. Auf Nachfrage erläuterte Bürgermeister Kunz, dass dort durch einen Investor ein "Infrastrukturprojekt" vorgesehen sei. Nähere Informationen soll es in Kürze geben.