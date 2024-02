Nordendorf

11:40 Uhr

Zukunft der Turnhalle in Nordendorf: Neubau oder Sanierung?

Plus Der Gemeinderat diskutiert über die Zukunft der Turnhalle in Nordendorf. Bei der Entscheidung spielt das Geld eine große Rolle. Der weitere Fahrplan steht nun fest.

Von Josef Nittbaur

Die Turnhalle ist in Nordendorf der am meisten genutzte Raum in der Gemeinde. Schule, Offene Ganztagsschule, Volkshochschule und Vereine nutzen die Halle von früh bis spät. Neue Angebote sind in dem Gebäude nicht mehr möglich. Größere Investitionen in die Haustechnik und energetische Sanierungen seien bereits jetzt notwendig oder zumindest absehbar, sagte Bürgermeister Tobias Kunz im Gemeinderat.

Bei der Planung eines Bewegungsparks auf dem Gelände des Schulsportplatzes wurde ein großer Bereich für einen möglichen Turnhallenneubau freigehalten. In der jüngsten Sitzung stellte Architektin Birgit Wossnig die Ergebnisse einer vom Gemeinderat beauftragten Machbarkeitsstudie vor. Das Büro hatte die Aufgabe neben einer Bestandsanalyse der 1974 erbauten Turnhalle verschiedene Optionen zur energetischen und technischen Erneuerung, einer Bestandsertüchtigung mit Anbauoptionen, Ersatzneubau an der jetzigen Stelle mit kleinem oder größerem Anbau sowie Neubauten einer Einfach oder Zweifachturnhalle am Schulsportplatz zu prüfen.

