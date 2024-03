Ottmarshausen

Wer hinter dem Osterbrunnen in Ottmarshausen steckt

Im Mittelpunkt des Osterbrunnens in Ottmarshausen steht die Sonne.

Das Schmücken von Osterbrunnen ist ein beliebter Frühlingsbrauch. So auch in Ottmarshausen, etwa beim Brunnen am alten Kirchplatz, bewacht vom „Sitzenden Bergmann".

Vor 16 Jahren wurde der erste Osterbrunnen von Frau Kießling, Frau Anner, Frau Konrad, Frau Vötterl und Herrn und Frau Wilhelm ins Leben gerufen. Seitdem begeistert der Osterbrunnen jedes Jahr mit einer neuen Gestaltung und seinen echten Eiern. Seit sechs Jahren wird diese Tradition nun von der jüngeren Generation weitergeführt. Mittlerweile beteiligen sich 30 Familien aus Ottmarshausen, Hammel und Neusäß, am Binden und am Schmücken. In Ottmarshausen haben ganz viele Familien den Osterbrunnen geschmückt. Foto: Nebl Dass der Osterbrunnen jedes Jahr umgestaltet werden kann, ist Herrn Wilhelm (Wiggerl) zu verdanken. Seit es den Osterbrunnen gibt, macht er alljährlich jede gewünschte Konstruktion möglich, ohne dass bisher eine Bohrung am Brunnen vorgenommen werden musste. Zuvor übernimmt Herr Rauner den Frühlingsputz am Brunnen. Der Osterbrunnen wird eine Woche vor Ostern aufgebaut. Im Mittelpunkt der Gestaltung steht dieses Jahr die Sonne. Die Sonne, die jeden Tag aufgeht. Die Sonne als Sinnbild für den auferstandenen Christus. Ab dem Ostersonntag gibt es für die Kinder rund um den Osterbrunnen einige Stationen, an denen Geschick, Kreativität, Beweglichkeit, Pfiffigkeit und Konzentration gefragt sind. Das Wurzelhäuschen, in das der Osterhase immer seine Schokoeier für die Kinder legt, ist auch wieder mit dabei. Der Osterbrunnen bleibt je nach Wetterlage zwei bis drei Wochen geschmückt. (AZ)

