Polizei findet Aufzuchtanlage für Marihuana in der Reischenau

Bei einer Hausdurchsuchung in der Reischenau hören die Ermittler der Rauschgiftgruppe ein leises Geräusch. Das Summen führt sie zu der versteckten Lüftungsanlage eines Aufzuchtschranks für Drogen.

Einen erfolgreichen Schlag gegen die lokale Drogenszene ist der Polizei am Donnerstag in der Region Reischenau gelungen. Die Ermittler der Rauschgiftgruppe konnten dabei nicht nur eine beträchtliche Menge Marihuana sicherstellen, sondern fanden auch eine geheime Aufzuchtanlage.

Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss rückten die Ermittler gegen 16 Uhr in dem Objekt an. Zunächst blieb die Suche ergebnislos, doch plötzlich wurden die Beamten auf ein leises Geräusch aufmerksam. Bei dem leisen Summen handelte es sich laut Polizei um eine verdeckt eingebaute Lüftungsanlage in einem professionell im Haus eingebauten Aufzuchtschrank für Drogen. Beim Öffnen des Schranks entdeckten die Ermittler die illegalen Substanzen sowie das gesamte Zubehör, das für den Anbau von Marihuana benötigt wird.

Bürger sollen verdächtige Aktivitäten der Polizei melden

Insgesamt konnten die Ermittler 260 Gramm Marihuana, Haschisch und zahlreiche Utensilien für einen Drogenkonsum sicherstellen. "Die Beamten haben erneut gezeigt, dass sie in der Lage sind, den illegalen Drogenanbau effektiv zu bekämpfen", freut sich Polizeichef Raimund Pauli. Schließlich sei der illegale Anbau von Drogen nicht nur eine Straftat ist, sondern berge auch erhebliche Gesundheitsrisiken. "Marihuana und Haschisch können schwere gesundheitliche Probleme verursachen und die Abhängigkeit fördern", warnt Pauli. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei in Zusmarshausen an Bürgerinnen und Bürger, verdächtige Aktivitäten zu melden und damit zu helfen, die Gesellschaft sicherer zu machen.

Bereits vor vier Jahren war den Ermittlern ein ähnlicher Erfolg im nördlichen Landkreis gelungen. Sie überführten einen 58-jährigen Mann, der etwa 40 Cannabispflanzen zunächst in seiner Wohnung großgezogen und dann versteckt in einem Waldstück eingepflanzt hat. Die Ernte der Pflanzen betrug insgesamt 3,2 Kilogramm Marihuana, wie die Rauschgiftfahnder der Polizei genau ermittelten. Ein Hinweis hatte sie auf die Spur des Mannes geführt, der "ab und zu" selbst konsumierte.

