Einbrecher stiehlt Wertgegenstände und Bargeld aus Haus in Reutern

Ein unbekannter Einbrecher dringt in ein Haus in Reutern bei Welden ein. Dort stiehlt er Wertgegenstände und Bargeld.

Hohe Beute hat ein Einbrecher in Reutern gemacht. Wie die Polizei mitteilt, brach der Täterin der Zeit von Montag bis Mittwoch auf noch unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus in der Hofstraße ein. Er durchwühlte das Haus und klaute Wertgegenstände und Bargeld. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08291 18900 bei der Polizei in Zusmarshausen zu melden. (jlü)