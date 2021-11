Spitzenteams sind nicht zu stoppen

Plus FC Langweid und SC Biberbach gewinnen auch auf fremden Platz

Der SV Gablingen gewann zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-A-Klasse-Nordwest souverän mit 6:0 gegen den SV Adelsried und bleibt am Spitzenduo dran. Ebenfalls deutlich mit 4:0 siegte Tabellenführer FC Langweid beim VfL Westendorf. Der Zweite, SC Biberbach, feierte derweil beim FC Horgau II einen ungefährdeten 6:0 Erfolg.