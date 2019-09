00:03 Uhr

Ehingen gewinnt das Lokalderby

Wortelstetten kann zwischenzeitliche Führung nicht nutzen

In einem interessanten und fairen Lokalderby der Fußball-Kreisklasse Nord 2 setzte sich die Heimelf mit 3:1 durch. Ehingen begann schwungvoll, verpasste es aber den Führungstreffer zu erzielen. Dieser gelang den Gästen durch Albert Spingler (37.). Postwendend glich der SVE/O in Person von Christoph Besser (39.) aus. In der ausgeglichenen zweiten Halbzeit ging es zunächst hin und her. Bis zur 67. Minute, als Johannes Zerle nach schöner Kombination von Michael Kottmair und Fabian Stettberger zum 2:1 einschieben konnte. Kurze Zeit später nutzte Michael Kottmair (69.) eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des SVW zum vorentscheidenden 3:1. Die keineswegs unterlegenen Gäste gaben nicht auf, konnten allerdings keinen weiteren Treffer erzielen. – Zuschauer: 180. – Reserven: 5:3. (apr)

