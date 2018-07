vor 37 Min.

Ein Quintett läuft allen voraus Lokalsport

Fünf Teilnehmer der SpVgg Auerbach-Streitheim spielen bei den bayerischen Meisterschaften im Konzert der Großen mit. Trotzdem gab es einen Wermutstropfen

Von Johann Kohler

Mit drei Gold- und jeweils einer Silber- und Bronzemedaille spielten die Leichtathleten der SpVgg Auerbach-Streitheim im Konzert der 800 Leichtathleten aus 155 bayerischen Vereinen bei den bayerischen Leichtathletikmeisterschaften kräftig mit. Dies ist bemerkenswert, da ein Teil der Athleten jetzt nicht mehr in U18, sondern in der höheren Altersklasse U20 starten müssen. Schaut man die Erfolge an, so muss festgestellt werden, auch in der neuen Klasse fühlen sich die Auerbacher wohl und laufen und springen vorweg.

So auch der neue bayerische Meister Julian Kaiser über 400 Meter. Er war als schnellster Läufer des gesamten Feldes gemeldet und wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. In neuer persönlicher Bestzeit von 50,07 Sekunden gewann er mit einer dreiviertel Sekunde Vorsprung vor seinen acht Konkurrenten. Einziger Wermutstropfen für Kaiser, er wollte eine 49er-Zeit erreichen, aber seine Leistung reicht locker als Qualifikation zur deutschen Meisterschaft am 27. bis 29. Juli in Rostock.

Pech hatte der zweite Schützling des Trainerduos Jäger, Julius Schöllhorn. Bereits beim ersten Versuch im Speerwurf klemmte sich ein Nerv ein und er musste den Wettkampf vorzeitig mit 45,72 Meter auf dem vierten Platz beenden.

Seit Jahren dominiert die 4 x 100 Meter-Staffel der Mädchen der SpVgg Auerbach-Streitheim diese Disziplin in Bayern. So war es bei U16, U18 und jetzt bei U20. Trainer Lothar Schmitt verstand es, das Quartett Sina Kemmerling, Sophia Müller, Emily Schuster und Angela Stockert zusammen zu halten und weiter zu verbessern. Bis auf eine kleine Unsicherheit beim ersten Wechsel, wurde der Staffelstab weitergereicht und mit 47,91 Sekunden hatte keine andere Staffel aus dem Bayernland eine Chance. Sollte in Rostock bei der Deutschen alles glatt gehen, dann ist eventuell auch dort eine Medaille drin.

Dies trifft auch auf Angela Stockert im 100 Meter-Hürdenlauf zu. Sie enteilt bei jedem Start der Konkurrenz um Längen und so war der bayerische Titel in neuer Bestzeit von 14,34 Sekunden keine große Überraschung mehr. Den Auerbacher Erfolg machte Sophia Müller mit der Bronzemedaille und 15,30 Sekunden komplett. Eine Stufe höher bei der Siegerehrung stand Müller dagegen mit Silber im Weitsprung. Sie zeigte fünf Supersprünge, der beste wurde dann bei 5,46 Meter gemessen, das waren acht Zentimeter an Gold vorbei.

In der Altersklasse U18 waren mit Sina Kemmerling und der bayerischen Siebenkampfmeisterin ebenfalls zwei Auerbacherinnen dabei. Kemmerling kam mit 13,08 Sekunden in den Zwischenlauf über 100 Meter und verbesserte sich dort auf 12,89 Sekunden, trotzdem war dann hier Endstation. Aufgrund des umfangreichen Programms vor Wochenfrist startete Schuster im Einzel nur im Speerwurf und wurde mit persönlicher Bestweite von 41,99 Meter sehr gute Fünfte.

Themen Folgen