Ohne Gegentor in die Bezirksoberliga aufgestiegen

Die U13 des TSV Gersthofen hat in der Saison nur drei Torschüsse zugelassen

Die U13 des TSV Gersthofen hat es geschafft! Die Mannschaft von Trainer Rolf Heinrich hat sich mit voller Punktzahl und einem Torverhältnis von 36:0 souverän vor der JFG Lohwald für die Bezirksoberliga qualifiziert.

„Insgesamt haben wir in der Saison drei Torschüsse zugelassen“, berichtet der Coach. „Alles resultierend aus Freistößen aus dem Halbfeld.“ Zwischenzeitlich hat man gegen den FC Günzburg getestet, der in der Bezirksoberliga spielt, und dort 14:2 gewonnen. Gegen die U13 des SV Adelsried konnte man die Kreisliga mit einem weiteren zu Null abschließen. „Wir sind von den BOL- und allen Kreisliga-Mannschaften in Bayern die einzigen die mit null Gegentoren da stehen und in den letzten elf Jahren gab es keine Mannschaft, die eine Kreisliga zu Null abschließen konnte“, hat der Trainer recherchiert.

Die einzige Störung bemängelt Rolf Heinrich mit dem DFB-Stützpunkt, der einfach Sichtungen anberaumt, ohne ihn als Vereinstrainer davon in Kenntnis zu setzen. „Eine Frechheit, weil ich ja das Training immer detailliert Plane.“ (AL)