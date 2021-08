TSV Welden stürmt die Alm

Favorit TSV Leitershofen muss ersatzgeschwächt Federn lassen

Bereits am ersten Spieltag ist in der Fußball-Kreisklasse Nordwest der erste Favorit gestrauchelt. Der TSV Leitershofen unterlag auf der Alm dem TSV Welden mit 1:3. Der SV Ottmarshausen konnte sich gegen Aufsteiger SV Wörleschwang mit 4:1 durchsetzen.

TSV Leitershofen – TSV Welden 1:3 (1:1). Die durch viele Urlauber geschwächten Gastgeber mussten sich gegen den TSV Welden geschlagen geben. Obwohl sich die Hausherren einige Chancen erkämpften, kassierten sie aufgrund vieler individueller Fehler mehrere Gegentore. Die Gäste kamen schneller ins Spiel und konnten bereits nach 17 Minuten durch einen Treffer von Benedikt Käsmayr in Führung gehen. Die Hausherren hielten jedoch dagegen und erzielten im Anschluss den 1:1-Ausgleichtreffer durch Toni Peric (35.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Weldens Michael Durica auf 1:2 (64.). In der 68. Minute war das Spiel aufgrund einer Roten Karte für Leitershofens Markus Wieland mehr oder weniger entschieden. Die Gäste konnten die Partie durch einen erneuten Treffer von Michael Durica mit 1:3 gewinnen (85.).

TSV Steppach – TSG Stadtbergen 1:0 (0:0). In einem an Torchancen armen Spiel konnte sich letztendlich der TSV Steppach am Ende verdient mit 1:0 durch einen sehenswerten Treffer von Berkay Kurt durchsetzen.

TSV Lützelburg - SpVgg Bärenkeller 1:2 (1:0). In einem flotten und kampfbetonten Spiel gingen die Hausherren nach 25 Minuten durch Michael Hertle in Führung. Per Kopf visierte Bärenkellers Matthias Lang nur den Außenpfosten an. Eine weitere Großchance zum Ausgleich vereitelte Fabian Thoma (43.). Sicher fangen konnte Heimzerberus Timo Lettrari einen Strafstoß von Matthias Lang (54.). Besser machte es Emil Bese und verwandelte vom Punkt nach 62 Minuten zum 1:1. Im Anschluss spielten beide Teams mit offenem Visier auf Sieg, wobei beide Torhüter nicht zu bezwingen waren. Fünf Minuten vor Spielende gelang wiederum Matthias Lang mit einem sehenswerten Schlenzer der Siegtreffer. Valentin Walter verließ das Spielfeld vorzeitig nach einer Roten Karte. – Zuschauer: 66. (bph)

SV Ottmarshausen – SV Wörleschwang 4:1 (1:1). Die Gastgeber hatten die Partie von Beginn an gut im Griff. Durch einen groben Abwehrfehler des SVO ging der erste Treffer des Spiels jedoch auf das Konto der Wörleschwanger. Miroslav Jamrich nutzte die Chance zum 0:1 (14.) ein. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und so konnte Marco Spengler in der 35. Minute zum 1:1 ausgleichen. Auch in die zweite Hälfte des Matchs startete der SVO dominierend. Lucas Hackl traf zum 2:1 (60.). Nachdem die Partie in der 75. Minute aufgrund eines Gewitters unterbrochen werden musste, kam nochmals Schwung in das Match. Marco Spengler und Lucas Hackl waren es, die den 4:1-Endstand (83./87.) herstellen konnten. – Zuschauer: 50

TSV Neusäß II – VfR Foret 0:0. In einem mäßigen Spiel gab es keinen Sieger.