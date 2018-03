Moritz Stahl am schnellsten im Tal

vor 33 Min.

Ski alpin: Tagesbestzeit beim Schöffel-Kids-Cup

Das fünfte und letzte Rennen des Schöffel-Kids-Cups fand als Slalom in Berwang am Rastkopf statt. Um den Altersklassen im Anspruch gerecht zu werden, wurden drei verschiedene Läufe gesteckt und jeweils zwei Durchgänge gefahren. So konnte vom ausrichtenden DJK Leitershofen ein zügiger Ablauf in Anbetracht des schlechter und wärmer werdenden Wetters bewerkstelligt werden. Während in einem der drei Läufe gefahren wurde, konnten die anderen beiden präpariert werden.

Mit insgesamt sieben Tagessiegern in den Altersklassen konnte die DJK Leitershofen (DJK) wiederum 125 Punkten für die Mannschaftswertung verbuchen. Bei den Bambini U6 gewann Antonia Besler (SWV Fischach) vor Ester Laccone vom SC Königsbrunn (SCK). Bei den männlichen Bambini U6 gewann Manuel Rösner (SCK) vor Caspar Schäfer und Benjamin Eichele, die beide für den DJK starten. Tanja Laccone und Fritzi-Luise Weigelt (beide SCK) belegten die ersten beiden Ränge bei der U8.

Drei Leitershofer auf dem Podest

In dieser Altersklasse belegten drei Rennläufer der DJK Leitershofen das Podest: Levi Eichele, Tilmann Schäfer und Alexander Bischof. In der Altersklasse U 10 fuhr die Seriensiegerin Maja Dieterich (SKC) erneut auf Platz eins. Bei den unter 10-jährigen dominierte dann die DJK Leitershofen mit den ersten fünf Plätzen: Moritz Eichele, Dominik Bischof und Lucas Molle fuhren aufs Podest vor Tim Hümpfner und Sebastian Lebmeier. Bei den Kindern U12 weiblich gewann Somma Dieterich (SKC) vor Sina Busl und Anna Sailer (beide DJK). Julian Braun (DJK) war Schnellster im Vielseitigkeitslauf und Sieger bei den Kindern U12.

Ab den Schülerinnen U14 wurde im Slalom mit Kippstangen gestartet. Bei den Schülern U14 setzte sich Vincent Anthuber vor seinem Vereinskameraden Philipp Berger von der DJK Leitershofen durch. Ida Sailer (DJK) und Lea Marie Wieland (TSV Gersthofen) dominierten bisher die Schülerinnen U16. Diesmal behielt Ida Sailer die Nase vorn und verwies ihre Konkurrentin auf Platz zwei. Bei den Schülern U16 zeigte Moritz Stahl (DJK) zwei tolle Läufe und wurde Erster und auch Tagesschnellster. Jan Dollmann (TSV Gersthofen) wurde bei den unter 18-Jährigen Erster, wie sein Vereinskollege Timo Pauker in der Klasse U21. Altersbedingt fuhr Kathrin Reich von der DJK Leitershofen ihr letztes Rennen im Schöffel-Kids-Cup und konnte sich vor der aktuellen Landkreismeisterin Sara Schreier (DJK) mit einem Sieg und der Tagesbestzeit aus der Rennserie verabschieden.

Um die Gesamtsieger in den Altersklassen zu ermitteln, werden die vier besten Ergebnisse aus den insgesamt fünf Rennen ausgewertet. Die Gesamtsiegerehrung des Schöffel-Kids-Cup findet am 20. April statt. (ws-)

