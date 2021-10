Fischacher Reiterinnen nutzen den Heimvorteil

Dressurturnier des Reit- und Fahrvereins war gut besucht und bot hervorragendes Niveau

Für den veranstaltenden Reit- und Fahrverein Fischach war bei den Dressurtagen eine strenge Organisation vonnöten, um den zum Teil weit angereisten Teilnehmern und Pferden optimale Bedingungen zu bieten. Eine sehr gute Stimmung und ein absolut reibungsloser Ablauf waren der Dank für die vielen Helfer des Vereins.

Aber auch im Sattel machten die Schülerinnen von Ausbilder Michael Bogenhauser eine gute Figur und holten insgesamt 18 Platzierungen in allen verschiedenen Klassen für den Verein. Richtig absahnen konnten bereits die Nachwuchsreiter des RFV im Dressurwettbewerb der Kl. E. Sie sicherten sich ganze zehn Platzierungen bei ihrem Heimspiel.

Erfolgreichste Reiterin des Fischacher Vereins war Ramona Deutscher mit ihrem Pferd „Ryella“. Sie konnten sowohl die Dressurreiterprüfung der Kl. L als auch die L-Dressur für sich entscheiden. Zudem platzierte sich das Paar in ihrer ersten gemeinsamen M-Dressur an sechster Stelle. Diese Prüfung bildete den Höhepunkt und wurde schon fast traditionell von Cornelia Müller auf Kaskada aus Rotthal/Inn gewonnen. Auch Lisa Mamtschur vom gastgebenden Verein schrammte mit „Dyora“ nur zwei Zehntel am Sieg vorbei und erkämpfte sich einen hervorragenden zweiten Platz in der Dressurreiter A.

Die Jungpferdeprüfung wurde eine Beute von Bettina Schäfer vom RC Augsburg, sie gewann vor Angelina de Vittorio aus Bobingen. Birgit Strobl vom heimischen Verein konnte sich mit ihrer 6-jährigen „Soraya“ ebenfalls in die Platzierungsliste eintragen. In der schwersten Prüfung des Turniers, einer Dressurprüfung der mittelschweren Klasse, setzte sich Petra Mayr-Hirnmüller aus Bad Wörishofen mit „Van Vision“ an die Spitze.

Am Ende des Turniers blickte man in rundum zufriedene Gesichter beim veranstaltenden RFV Fischach sowie den vielen Teilnehmern und den Gästen aus nah und fern. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr wurde von den Verantwortlichen des RFV Fischach noch am selben Abend beschlossen. (rd-)

Ergebnisse

Dressurwettbewerb Kl. E: 1. Milena Sirch (RFV Schwabmünchen), 2. Nicole Mayr (SVG Langerringen Abt. Reiten), 3. Milla Franzreb (Ulm-Gögglingen), 4. Sina Wilfer, 5. Mona Kriebel, 6. Mona Kriebel, 7. Mirabella Lapelosa, 8. Noemi Fendt, 9. Serana Lämmle, 11. Alicia Niebler, 12. Helena Fluhr, 13. Amelie Nieberle, 14. Elena Zott (alle RFV Fischach).

Dressurreiterprüfung Kl. A: 1.Natalie Scheuer (RFV Zwei Linden), 2. Lisa Mamtschur (RFV Fischach), 3.Lisa Marie Metzker (RV Augsburg-West), 5. Selina Vivian Wagner, 8. Selina Vivian Wagner, 9. Mona Kriebel (alle RFV Fischach).

Dressurprüfung Kl. A: 1. Jana Sauer (RFV Bobingen), 2. Linda Carmagnani (RFV Jettingen), 3. Sofia Melis (RFV Horgau).

Dressurreiterprüfung Kl. L: 1. Ramona Deutscher (RFV Fischach), 2. Michelle Müller (RFV Bad Wörishofen), 3. Jana Reichl (RC Riedheim) 7,6

Dressurprüfung Kl. L* Trense: 1. Ramona Deutscher (RFV Fischach), 2. Andrea Tölle (Verein Pffrd. Dachau), 3. Sofia Melis (RFV Horgau)

Dressurprüfung Kl.M* : 1. Cornelia Müller (RC Rothtal Inn), 2. Nanja Sirch (RFV Schwabmünchen), 3. Alissa Ernst (RFV Jettingen), 6. Ramona Deutscher(RFV Fischach) 6,4

Dressurprüfung Kl.M* : 1. Petra Mayr Hirnmüller (RFV Bad Wörishofen), 2 Cornelia Müller (RC Rothtal Inn), 3. Nanja Sirch (RFV Schwabmünchen)

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1.Bettina Schäfer (RC Augsburg), 2. Angelina de Vittorio (RFV Bobingen), 3. Patricia Kornes (RFV Bad Wörishofen), 7. Birgit Strobl (RFV Fischach)