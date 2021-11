An die Spitze gebaggert

SC Altenmünster steht ganz oben

Nach einem sehr erfolgreichen dritten Spieltag in der Bezirksklasse Nord führen die Volleyballerinnen des SC Altenmünster die Tabelle der Bezirksklasse an.

Der SCA startete in Gosheim souverän in die erste Partie. Die Stimmung in der Halle war aufgrund der motivierten Zuschauer sehr gut, das spornte auch die SCAlerinnen an. Sie überzeugten mit Erfahrung und Durchhaltevermögen. Die Gosheimerinnen konnten gegen die starken Aufschläge und Angriffe des SCA nicht standhalten und mussten das Spiel 0:3 an Altenmünster abgeben (25:19, 25:16, 25:17).

Im zweiten Spiel gegen den TSV Aichach machte der SCA den Sack ebenfalls schnell zu und gewann 3:0 (25:19, 25:19, 25:11). Gegen Ende des Spiels musste der SCA seine mangelnde Konzentration mit einigen Leichtsinnsfehlern büßen und gab somit Punkte ab. Doch unterm Strich konnten die Volleyballerinnen aus Altenmünster überzeugen und brachten sechs Punkte mit nach Hause.

Der SCA freut sich bereits auf den nächsten Spieltag, der am 27. November beim TSV Gersthofen stattfinden wird. Außerdem findet kommenden Samstag, 13. November, ein Heimspieltag der zweiten Damenmannschaft statt. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr. (fp-)

SC Altenmünster: Schmid, Mengele, Donderer, Wiedemann, Streit, Hartmann, Küffner, Fink, Litzel, Panknin.