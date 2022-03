Basketball

14.03.2022

Auch ohne Trainer gelingt Kangaroos der erste Play-off-Sieg

Plus Lediglich im letzten Viertel, als Susi Sorglos mitspielt, hat die BG Leitershofen/Stadtbergen mit Regnitztal Probleme. Wie Chefcoach Emanuel Richter das Spiel aus der Quarantäne verfolgt hat

Von Oliver Reiser

Es gehört mittlerweile zu unserem Alltag, dass Trainer nicht bei ihrer Mannschaft auf der Bank sitzen können, weil sie sich in Quarantäne befinden. Am Freitag hatte es Emanuel Richter, den Chefcoach der BG Leitershofen/Stadtbergen mit einem positiven Corona-Test erwischt. So konnte er das erste Play-Off-Spiel seiner Mannschaft nur im Livestream verfolgen. Co-Trainer Michael Dorsch übernahm seinen Job am Spielfeldrand. Es darf angenommen werden, dass sich Richter im heimischen Wohnzimmer nicht annähernd so echauffiert hat, wie jüngst Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, denn die Stadtberger Sporthalle hat schon spannendere Spiele erlebt. Die Kangaroos besiegten in der ersten Runde um den Aufstieg zur 2. Bundesliga Pro B die BG Rednitztal mit 98:75 und haben mit 23 Punkten Vorsprung nun gute Karten, am kommenden Sonntag den Sprung ins Halbfinale perfekt zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen