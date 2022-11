„Die Atmosphäre im Team ist sehr besonders“

Plus Innerhalb kürzester Zeit ist die Mannschaft der BG Leitershofen/Stadtbergen zu einer Einheit zusammengewachsen. Lewis Londene erklärt, wie der Spaßfaktor beim Zweitligisten nicht zu kurz kommt.

Wenn Lewis Londene und Lucas Mayer vor Spielbeginn die imaginären UNO-Karten aus den Schuhen ziehen und nach einem kurzen Handcheck sich gegenseitig einen Dreier anzeigen, dann sieht man, dass die Chemie – oder wie man heutzutage sagt, die Brotherhood – bei den Basketballern der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen stimmt. „Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen und wollten irgendetwas finden, mit dem wir vor Spielbeginn zeigen können: Jetzt geht’s los“, freut sich Londene, den Check mit Mayer, der auf der Kooperation des Schuhherstellers mit dem Kartenspiel basiert, nach zwei Partien in der Fremde am Samstagabend endlich wieder vor eigenem Publikum ausführen zu dürfen.