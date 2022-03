Basketball

01.04.2022

Coach der Leitershofer Basketballer: „Wir haben alles für die 2. Bundesliga“

Welche Location als eine Sportsbar, an deren Wand eine Leuchte in Form eines Basketballspielers hängt, wäre besser geeignet für ein Interview mit Emanuel Richter, dem Trainer der BG Leitershofen/Stadtbergen. Rechts Sportredakteur Oliver Reiser.

Plus Emanuel Richter, Chefcoach der BG Leitershofen/Stadtbergen, spricht vor dem Play-off-Halbfinale über Corona, die Chemie in seiner Mannschaft, seine Ziele und welche Bedeutung ein Sakko für ihn hat.

Von Oliver Reiser

Im Dezember 2019 hat Emanuel Richter das Traineramt bei den Regionalliga-Basketballern der BG Leitershofen/Stadtbergen übernommen. Seitdem liegt eine turbulente Zeit hinter dem 35-jährigen Ex-Profi, der mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die 2. Bundesliga anpeilt. Im Interview spricht der Mann, der sechs Sprachen spricht, über Corona, die Chemie in seiner Truppe und über die Ziele mit den Kangaroos, die im Halbfinale auf den FC Bayern München III treffen. Das Hinspiel findet am Sonntag, 15 Uhr, in München, das alles entscheidende Rückspiel am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr in Stadtbergen statt.Hallo, Herr Richter! Hand auf’s Herz! Man darf davon ausgehen, dass Sie sich Ihr erstes Jahr als Trainer anders vorgestellt haben, oder?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen