Boxen

24.09.2022

In der Gersthofer Stadthalle steht wieder ein Boxring

Zuletzt stand vor der Corona-Pandemie ein Boxring in der Gersthofer Stadthalle, als bei den Kolla-Sitzungen der Bürgermeister-Wahlkampf auf die Schippe genommen wurde. Bei der Fight Night am Samstag wird es mit Profikämpfen ernst.

Plus Ex-Weltmeister Robin Krasniqi veranstaltet in Gersthofen eine Fight Night. Dabei tritt nicht nur sein Bruder Quendrim an, sondern auch ein 20-Jähriger aus Pöttmes.

Von Evelin Grauer

Zuletzt war in der Gersthofer Stadthalle ein Boxring aufgebaut, als im Frühjahr 2020 bei den Faschingssitzungen der Kolla der Bürgermeister-Wahlkampf auf die Schippe genommen wurde. Am Samstag, 24. September, findet an selber Stelle die Fight Night statt. Organisiert wird das Spektakel von Ex-Weltmeister Robin Krasniqi, der im Gersthofer Ortsteil Hirblingen wohnt und in der Lechstadt ein Box-Gym betreibt.

