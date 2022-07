402 Tore für die Kartei der Not

Seit über 25 Jahren werden die Torschützenkönige von treuen Sponsoren prämiert. Deshalb konnten 1500 Euro übergeben werden.

Christoph Werner war bereits zum zweiten Mal hintereinander bei der Torjägerehrung der AZ Augsburger Land dabei. „Da muss ich noch lange Fußball spielen, bis ich so viele Kanonen zuhause habe, wie Ali Dabestani“, lachte der Goalgetter des FC Langweid, der mit seinen 28 Treffern wesentlich dazu beigetragen hat, dass seine Mannschaft Meister der A-Klasse Nordwest geworden ist. Der Altmeister, der für den TSV Gersthofen, den TSV Landsberg, den TSV Friedberg oder den TSV Meitingen am Fließband getroffen hat, dürfte wohl die meisten Trophäen aus dieser bereits seit 26 Jahren durchgeführten Aktion zuhause stehen haben.

Auch in diesem Jahr hat das Duo Alexander Kohler, Regionalverkaufsleiter der Wüstenrot & Württembergischen in Horgau-Auerbach, und Lenz Finanzservice Inh. Bauer & Lenz, Partner der W+W Wüstenrot und Württembergische in Gersthofen, für jeden Treffer, den die Goalgetter der das Verbreitungsgebiet der AZ Augsburger Land tangierenden Ligen in der Saison 2021/22 erzielt haben, wieder eine „Einschussprämie“ in Höhe von drei Euro ausgesetzt.

Sponsoren haben spontan aufgerundet

Insgesamt haben Simon Gruber (TSV Nördlingen, Landesliga/20 Tore), Patrick Högg (TSV Hollenbach/Bezirksliga Nord/24 Tore), Florian Gebert (TSV Bobingen/Bezirksliga Süd/25 Tore), Phillip Schmid (TSV Dinkelscherben/Kreisliga Augsburg/30 Tore), Dominik Müller (BC Adelzhausen/Kreisliga Ost/25 Tore), Marco Spengler (SV Ottmarshausen/Kreisklasse Nordwest/34 Tore), David Bulik (ASV Hiltenfingen/Kreisklasse Süd/22 Tore), Fabian Züringer (VfL Großkötz/Kreisklasse West 2/25 Tore), Christoph Kolitsch (TSV Harburg/Kreisklasse Nord 2/29 Tore), Christoph Werner (FC Langweid/A-Klasse Nordwest/28 Tore), Giuseppe Carangelo (Hainhofener SV/A-Klasse West/ 22 Tore), Thomas Daniel (TSV Bobingen II/A-Klasse Süd/26 Tore), Kevin Effinger (TSV Wasserburg/A-Klasse West II/32 Tore, Florian Kempter (FC Emersacker II/B-Klasse Nordwest/27 Tore) und Dennis Kügle (TSV Leitershofen III/33 Tore) 402 Treffer erzielt, was einen Spendenbetrag von 1206 Euro ergibt. Ganz spontan haben die beiden Sponsoren Alexander Kohler und Herbert Lenz auf 1500 Euro aufgerundet, die nun der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute kommen werden.