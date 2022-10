Fußball

17.10.2022

Auf Aystettens Gala folgt die Ernüchterung

Kein Durchkommen gab es für die Angreifer des SV Cosmos Aystetten bei der 1:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter SV Egg an der Günz. Hier haben Kapitän Fabian Krug, Nicolas Brummer (verdeckt) und Raphael Marksteiner das Nachsehen gegen die kompromisslose Hintermannschaft.

Plus Warum der SV Cosmos Aystetten mit der 1:3-Heimniederlage gegen SpitzenreiterSV Egg an der Günz noch gut bedient ist.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Dass zu einem Spitzenspiel immer zwei gehören, durfte der SV Cosmos Aystetten vergangene Woche erfahren, als der TSV Bobingen beim 5:0 überhaupt nicht mithalten konnte. Wie man sich in dieser Rolle des Prügelknaben fühlt, konnten die Aystetter nun im Spiel gegen Tabellenführer SV Egg an der Günz erfahren. Bei der 1:3-Heimpleite waren Wurm, Krug & Co. chancenlos. Absolut souverän entführten die Gäste alle drei Punkte und ließen enttäuschte Hausherren zurück.

