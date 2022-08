Aystetten erfüllt seine Pflicht

Plus Mit vier Punkten aus den letzten beiden Heimspielen erreichen die Cosmonauten in der Bezirksliga Süd das von Trainer Konjevic ausgegebene Minimalziel.

Vier Punkte hatte Trainer Ivan Konjevic für die beiden Heimspiele gegen die beiden Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell und den Kissinger SC als Minimalziel ausgegeben. Nach dem 1:1 gegen die Allgäuer war man also gegen die Truppe aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in Zugzwang. Mit einem 3:0-Sieg erfüllte der Landesliga-Absteiger letztendlich jedoch seine Pflicht - auch wenn es ziemlich lange dauerte, bis der deutliche Erfolg feststand.