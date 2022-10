Fußball

22.10.2022

Dem TSV Gersthofen gehen die Spieler aus

Plus Vor dem Auftritt beim Tabellenführer 1. FC Sonthofen fehlen acht Akteure. Was Trainer Gerhard Hildmann trotzdem zuversichtlich stimmt.

Von Oliver Reiser

Wer hat an der Uhr gedreht? In der Fußball-Landesliga Südwest wird am Wochenende bereits die Vorrunde abgeschlossen. Im letzten Spiel der ersten Serie muss der TSV Gersthofen beim 1. FC Sonthofen antreten (Samstag, 14.30 Uhr), der zurzeit gemeinsam mit dem FC Ehekirchen an der Tabellenspitze steht. Und genau das könnte Hoffnung machen. Bei eben jenem FC Ehekirchen haben die Lechstädter unlängst mit 4:0 gewonnen.

