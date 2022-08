Der doppelte Doppelpacker

Plus Die Tops & Flops des Spieltages. Der Spieler des Tages hat zum zweiten Mal zweifach getroffen.

Welch ein Saisonstart mit zwei Doppelpacks! Zwei Tore zum Auftakt beim 6:1-Sieg in Affing, zwei Tore beim 4:1-Erfolg gegen den TSV Nördlingen II – es läuft bei Michael Meir. Das zeigte sich ganz besonders beim 2:1 im Spiel gegen Nördlingen. Das war technisch anspruchsvoll, wie der 23-Jährige den Ball mit der Brust annahm, sich um seinen Gegenspieler herumdrehte und einnetzte. Neben seinen beiden Treffern legte der aus Thierhaupten stammende Angreifer, der seine ganze Jugend beim TSV Nördlingen verbracht hat, noch einen weiteren für Mathias Heckel auf, der den 4:1-Endstand erzielte. Nachdem sich Meir fast blind mit TSV-Spielmacher Mateo Duvnjak versteht, könnten noch weitere Treffer hinzukommen. In der abgelaufen Saison waren es immerhin deren 13.