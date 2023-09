Fußball

09.09.2023

Der FC Emersacker trauert um Rainer Kadura

Plus Der 55-Jährige, der an einem Krebsleiden verstarb, war eines der Gesichter des Holzwinkel-Klubs.

Wenige Tage nach Ali Dabestani hat erneut ein Fußballer aus der Region den Kampf gegen den Krebs verloren. Rainer Kadura, langjähriger Spieler und Kapitän des FC Emersacker, sowie ehemaliger Jugendtrainer und Abteilungsleiter ist im Alter von 55 Jahren verstorben.

Rainer Kadura, genannt „Herry“, war über viele Jahre mit ein Gesicht des FCE. Jahrelang hat er die erste Mannschaft als Kapitän aufs Spielfeld geführt. „Sein Einsatz auf und auch neben dem Platz ware einzigartig, sein Siegeswille immer vorbildlich“, sagt Ex-Abteilungsleiter Rainer Förg. So war Rainer Kadura Kapitän der Aufstiegs-/Meistermannschaft von 1997 und 2002. Auch in der Meistertruppe 2008 hat er noch mitgewirkt. Als Abteilungsleiter ist er mit dem FC Emersacker 2013 von der B-Klasse in die A-Klasse aufgestiegen.

