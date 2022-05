Fußball

31.05.2022

Der fünfte Treffer entschwebte über dem Querbalken

Plus Die Tops & Flops des Spieltages: Warum ein Täfertinger Spieler den Fünferpack verpasste. 18 Tore in einem einzigen Spiel.

Von Oliver Reiser

Spieler des Tages: Adrian Ganfencu

Im bisherigen Saisonverlauf kam Adrian Ganfencu beim TSV Täfertingen nur sporadisch zum Einsatz. In den meisten seiner elf Spiele wurde er ein- oder ausgewechselt. In den letzten beiden Spielen aber platzte bei dem 30-jährigen Rumänen, der vor Saisonbeginn vom FC Alba Augsburg kam, der Knoten. Stetig verdoppelte er seine Trefferzahl. Erst ein Tor beim 2:1-Sieg in Steppach, dann zwei Buden beim 6:1-Sieg in Welden und nun vier Kisten beim 5:0 im letzten Saisonspiel gegen den TSV Neusäß II. Es hätten sogar deren fünf werden können, wenn Ganfencu nicht einen Foulelfmeter über die Querlatte gejagt hätte. Hätte, hätte Fahrradkette - mit diesen sieben Toren im Saisonendspurt hat er wesentlich dazu beigetragen, dass der TSV Täfertingen als Vizemeister der Kreisklasse Nordwest nun in die Relegation gehen darf. Dort trifft man am Mittwoch, 1. Juni, in Inningen auf den TSV Königsbrunn.

