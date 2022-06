Fußball

02.06.2022

Der TSV Dinkelscherben ist wieder da

Plus Mit einem hart erkämpften 3:1-Sieg im alles entscheidenden Relegationsspiel gegen den TSV Babenhausen kehren die Lila-Weißen nach fünf Jahren in die Bezirksliga zurück. Warum die Torfabrik zunächst stottert.

Von Oliver Reiser

„Der TSV ist wieder da!“ So sangen die Fußballer des TSV Dinkelscherben gestern Abend und tanzten dabei wie die Irrwische über den Sportplatz in Wiesenbach. Soeben hatten sie nach fünf Jahren in der Kreisliga den Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft, der sie zuvor 18 Jahre angehört hatten. „Wir sind back home – zurück in der Heimat“, strahlte Michael Finkel über das ganze Gesicht, nachdem ihm die 90 Minuten zuvor ziemlich zugesetzt hatten. „Da war alles drin“, schnaufte er nach dem 3:1-Sieg erst einmal tief durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen