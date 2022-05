Fußball

21.05.2022

Der TSV Gersthofen angelt sich ein Talente-Trio

Plus Drei viel umworbene Nachwuchskicker des TSV Schwaben Augsburg schließen sich dem Landesligisten an. Der spielt am letzten Spieltag das Zünglein an der Waage.

Von Oliver Reiser

Am letzten Spieltag der Saison 21/22 ist der TSV Gersthofen in der Fußball-Landesliga Südwest an einem der wenigen Spiele beteiligt, in denen es noch im etwas geht. Nein, nicht um die 50 Liter Freibier, die unter den zuschauern ausgeschenkt werden. Die Ballonstädter empfangen am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) den SV Bad Heilbrunn, der noch im Fernduell mit dem VfR Neuburg darum kämpft, wer den SV Cosmos Aystetten als zweiter Direktabsteiger in die Bezirksliga begleitet. Der Sieger aus diesem Vergleich kann den Abstieg in der Relegation vermeiden.

