Fußball

21:30 Uhr

Der TSV Gersthofen erlebt einen gebrauchten Tag

Plus Ein kollektiver Totalausfall führt zur 0:5-Heimschlappe gegen den FC Kempten.

Von Oliver Reiser

Da platzte selbst dem stets besonnen Klaus Assum der Kragen: „Hat der Mannschaft niemand gesagt, dass der FC Kempten in Konkurrenz spielt?“, polterte der Abteilungsleiter des TSV Gersthofen kurz vor dem Abpfiff der Landesliga-Begegnung gegen die Allgäuer. Hatte man die 1:4-Pleite gegen die SpVgg Unterhaching II noch als „Muster ohne Wert“ eingestuft, weil die Reserve des Regionalligisten tatsächlich ohne Wertungen mitläuft, so fiel die 1:3-Niederlage am Mittwochabend beim FC Memmingen II unter die Rubrik unglücklich und bitter. Das neuerliche Heimdebakel fällt in die Kategorie erschreckend. Der TSV Gersthofen war mit dem 0.5 noch gut bedient.

