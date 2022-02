Derbys sorgen auch beim Test für den Kick

Plus Wenn sich Lokalrivalen gegenüberstehen, ist das Interesse groß. Ein Spieler erzielt vier Tore in 18 Minuten.

Nicht nur die Fußballer sind heiß auf den Kick. Auch die Zuschauer strömten gerade zu den traditionellen Derbys, die in der Vorbereitung immer wieder auf dem Programm stehen. Von den höherklassigen Mannschaften musste der SC Altenmünster pausieren, weil das Spiel beim TSV Bobingen abgesagt wurde. Spieler des Tages war Phillip Schmid vom TSV Dinkelscherben, der vier Tore innerhalb von 18 Minuten erzielte.